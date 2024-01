Projecto artístico intergeracional chega a três bairros sociais do Funchal

Foi, hoje, apresentado o primeiro trabalho do projecto 'ESCUTAR', uma novidade da temporada artística 2023/2024 da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que envolve três bairros sociais: Palheiro Ferreiro, Pico dos Barcelos e Quinta Josefina.

Este projecto piloto, desenvolvido em colaboração com o Departamento de Cultura da autarquia e a empresa municipal SociohabitaFunchal, passa pela realização de residências artísticas com dois artistas (das artes visuais e performativas), durante três meses, em cada bairro.

Este primeiro 'ESCUTAR' foi desenvolvido, no Palheiro Ferreiro, de Outubro a Dezembro de 2023, com a presença de Rosa La Peligrosa (Rosa Moniz), artista plástica e designer, que realizou dois murais, em conjunto com a população local. Na vertente performativa, Luís Teles, da dança urbana, realizou aulas de dança com os jovens do referido Complexo Habitacional, envolvendo um total de 30 pessoas (incluindo jovens e famílias).

No Palheiro Ferreiro, Pedro Calado afirmou a importância desta iniciativa - que configurou um investimento municipal na ordem dos 30 mil euros - considerando-a "fundamental pela associação entre bairros sociais e cultura e pelo facto de a autarquia estar a trazer a cultura aos bairros sociais".

O presidente da CMF salientou que este é também um projecto com uma vertente intergeracional, já que "toda a população, incluindo os mais jovens e respectivas famílias, participam, quer na pintura, quer na dança, quer no teatro".

No local, o autarca lembrou também o recente investimento feito pela edilidade, no valor de 300 mil euros, na requalificação do Complexo Habitacional do Palheiro Ferreiro.

O edil salientou igualmente que um dos objectivos da CMF para os complexos habitacionais municipais é precisamente "trazer mais vida", sendo este projecto também "um exemplo de descentralização cultural".

Numa outra nota, avançou que estão a ser feitas marionetas pelos jovens destes bairros, que depois serão exibidas na Feira do Livro, conferindo-lhes consciência da sua visibilidade na comunidade.

Realçou ainda que "estas dinâmicas culturais, instituídas pela CMF permitem não só a expressão artística, mas também o evitar de comportamentos desviantes pelos mais jovens".

O segundo 'ESCUTAR' decorrerá de Janeiro a Abril, na Quinta Josefina, com Ricardo Brito, no teatro, e Cristina de Sousa, nas artes plásticas, seguindo-se, o terceiro, no Pico dos Barcelos, com Marta Garcês (teatro) e Zeca Diogo (artes plásticas).