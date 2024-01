Qual o contributo do futebol profissional?

O futebol é um dos desportos mais mediáticos e com milhões de fãs dispersos pelo mundo, é associado a investimentos significativos e afeta diretamente muitos países e regiões, aumentando o volume de negócios com o mercado doméstico e as conexões internacionais. A afinidade com o futebol também faz com que exista um desenvolvimento notável na indústria desportiva, tendo assim uma variedade de impactos.

Do ponto de vista económico, em 2021/2022, o universo do futebol profissional contribuiu com 617 milhões de euros (0,29%) para o PIB, abrangeu 3595 postos de trabalho e pagou 214 milhões de euros em impostos. A presença e continuidade de um clube nas competições profissionais concede visibilidade nacional e internacional à região, atraindo adeptos visitantes e turistas estrangeiros. Há uma contribuição para a receita fiscal regional efetiva. Por exemplo, os impostos sobre os vencimentos, propriedades e outras fontes de receita gerados pela atividade económica do futebol profissional contam significativamente para o cômputo regional da receita. Com efeito, os eventos desportivos, relacionados com o futebol, desempenham um papel significativo no desenvolvimento económico, gerando receitas para a região. A título de exemplo, a indústria hoteleira e o comércio local registam fluxos derivados destas atividades. Envolve também empresas e serviços locais no âmbito da estimulação da construção e modernização das infraestruturas, desde recintos desportivos, hospedagem, transportes e comércio. Além disto, muitas das vezes as áreas ao redor dos estádios são alvo de investimentos, proporcionando a revitalização de áreas urbanas e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos residentes.

Em relação às vertentes social e cultural, podem abranger uma variedade de áreas e influenciar a dinâmica social de diferentes formas. O futebol faz parte da nossa identidade, os adeptos têm um forte sentimento de pertença à sua equipa, criando uma conexão emocional com a comunidade e clube. Também, é um catalisador para a inclusão social, unindo pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais em torno do seu clube. Inclusive, os jogadores profissionais tornam-se modelos para os mais jovens, inspirando-os a perseguir os seus sonhos e a presença destes clubes pode servir como uma dinamização para o desenvolvimento de talentos locais, incentivando os jovens a envolverem-se no desporto e oferecendo oportunidades de treino e participação desportiva.

As campanhas de responsabilidade social nas quais os clubes promovem ou associam-se, usam a preponderância do desporto para impactar positivamente a sociedade local, relacionando-se com a educação, saúde, meio ambiente, entre outras muitas temáticas, e assim fortalecem os laços comunitários, abordam os problemas sociais e contribuem para uma sociedade mais equitativa.

O futebol profissional desempenha um papel relevante em várias vertentes. É imprescindível uma concentração e maior capacidade de trabalho pelos efeitos positivos adjacentes. Sem dúvida que os estudos científicos vão aportar valor e fornecerão dados e evidências para tomar decisões instruídas e formular uma estratégia adequada. Há, portanto, a necessidade de melhorar o modo como a população e o governo encaram esta atividade.