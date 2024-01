Obras em São Roque obrigam CMF a interromper abastecimento de água

As obras públicas camarárias que que decorrem na freguesia de São Roque, obrigam à interrupção de abastecimento de água em vários arruamentos, comunicou esta manhã a Câmara Municipal do Funchal.

Assim, pedindo antecipadamente "a compreensão dos moradores afetados", prometendo que "fará tudo para que a intervenção seja o mais breve e cause o menor transtorno possível", a CMF "irá interromper o fornecimento de água em São Roque, esta segunda-feira, dia 8 de Janeiro, entre as 9h00 e as 16h00, devido à necessidade de proceder a obras na rede municipal", justifica.

As intervenções afectarão os seguintes arruamentos:

• Caminho do Galeão;

• Caminho Novo do Galeão;

• Vereda do Caminho do Novo do Galeão;

• Caminho do Abrigo do Galeão;

• Travessa do Galeão;

• Impasse Novo do Galeão;

• Travessa do Ribeiro Canavial;

• Entrada 7 do Beco do Canavial;

• Escada do Lombo Jamboeiro;

• Impasse 2 do Lombo do Jamboeiro;

• Caminho do Lombo Jamboeiro;

• Caminho do Corgo;

• Travessa do Lugar do Meio;

• Vereda do Lugar do Meio;

• Caminho do Terraço (Acima da Estrada Comandante Camacho de Freitas);

• Escada da Ribeira;

• Impasse do Lombo do Jamboeiro.