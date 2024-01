Acidente resolvido, mas congestionamento já supera 7 km

O acidente que ocorreu ainda antes das 7h30 desta segunda-feira na Via Rápida já está resolvido, mas a fila de trânsito, aliás dupla fila, já se prolonga por cerca de 7 km.

Se nada acontecer até lá, mais tarde ou mais cedo, a situação será resolvida, sendo já certo que nenhuma das corporações do Funchal foi chamada para esta ocorrência, o que implica não ter sido grave.

Contudo, segundo fonte do DIÁRIO, o acidente envolveu três viaturas ligeiras e dois autocarros.

Mesmo assim, terá sido ligeiro, pois o trânsito já circula normalmente após a zona do acidente, mas o congestionamento está agora na zona de Gaula.

Isto sem deixar de referir todas as entradas e acessos à Via Rápida em toda a zona, nomeadamente aquela que poderia ser a alternativa principal, ou seja a antiga Estrada do Aeroporto, também fortemente condicionada.