A notícia em destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que os madeirenses suportam maior fatia do Orçamento. O Orçamento da Região para 2024 tem uma despesa total de 2.238 milhões de euros, superior à do ano passado, ao mesmo tempo que prevê a redução fiscal, mas são os impostos pagos pelos contribuintes que garantem a maior parcela do financiamento. Entre outros aspectos, saiba quanto vão custar os principais investimentos e projectos das secretarias regionais e conheça os novos escalões do IRS.

Mas há mais para ler nas páginas deste seu matutino. O LIDL explica a reorganização da expansão e deita por terra as “insinuações” contra CMF. A par disso, em destaque temos, também, que Santa Cruz quadruplica, em 2023, o valor arrecadado com a taxa turística.

Na esfera política destacamos que Sílvia Vasconcelos lidera candidatura da CDU-M às Legislativas e que o congresso do PS-M vai debater 12 moções sectoriais.

