Assalto à mão armada em gasolineira no Caniço

A Polícia está a investigar um crime de roubo, sob ameaça de arma branca, num posto de abastecimento de combustíveis no Caniço.



Segundo apurou o DIÁRIO, o assalto à mão armada foi perpetrado na noite de domingo por um indivíduo de capuz na cabeça que irrompeu na estação de serviço da BP, no sítio da Pedra Mole, no Caniço.

Sob ameaça de uma arma branca, o intruso coagiu o funcionário a entregar uma soma em dinheiro num valor que se presume de alguns milhares de euros, correspondente ao resultado da facturação do dia.

O crime foi comunicado à PSP que deverá recolher elementos para a investigação criminal, nomeadamente o visionamento das imagens do circuito interno de videovigilância.

Atendendo à natureza do crime, a investigação deverá recair na Polícia Judiciária.