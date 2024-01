JPP acusa CMF de "distorcer" os factos relativamente à vinda do LIDL para a Madeira

O Juntos Pelo Povo (JPP) já reagiu ao comunicado difundido, hoje, pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), dando conta que a cadeia alemã de supermercados LIDL recorreu da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, na parte em que este ordenou à autarquia que entregasse ao JPP uma parte de dois processos que aquela tinha apresentado junto desta edilidade.

Na nota remetida esta tarde às redacções, Leonardo Reis, membro do Secretariado Nacional do JPP, argumenta que o partido foi o único "que manifestou interesse em saber os porquês de esta cadeia de supermercados estar a protelar o investimento que tinha previsto para a Região com a abertura de quatro lojas" e acusa a CMF de "'virar a ponta ao prego' colocando o ónus da culpa no JPP".

Isto quando "toda a gente já percebeu que a CMF é o primeiro obstáculo à entrada LIDL no mercado regional, tendo sido a própria CMF a envolver a LIDL num simples processo de pedido de informação", acusa Leonardo Reis.

O JPP através do seu assessor parlamentar, requereu à CMF elementos em fotocópia simples, relativamente a este investimento da cadeia alemã. Em momento algum solicitou elementos que conferissem o acesso a segredo comercial da empresa. A decisão do Tribunal foi que se concedesse acesso à documentação, expurgada desses segredos (...). No entanto o comunicado da CMF refere o recurso apresentado pelo LIDL, como 'um ataque cerrado ao Juntos Pelo Povo (JPP) e que a empresa está convicta de que aquele partido está a actuar ao serviço de outras cadeias de supermercado a trabalha na Região'. Ora esta é uma interpretação muito rebuscada, imaginativa até, de uma decisão legítima de recurso da empresa. Em momento algum é referido o nome do JPP nem tão pouco o 'interesse' em outras cadeias de supermercados a operar na Região Leonardo Reis, JPP

O Juntos Pelo Povo ressalva também que o LIDL "está no seu direito" de recorrer da decisão do tribunal, mas insiste que "fica, no entanto, por responder em que pé estão os processos de licenciamento da LIDL na RAM".