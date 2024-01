Testemunhas de Jeová disponibilizam publicações em braile em mais de 50 línguas

Esta quinta-feira é comemorado o Dia Mundial do Braile e, neste sentido, as Testemunhas de Jeová informam que oferecem publicações em braile em mais de 50 línguas.

Em comunicado enviado à redacção, é explicado que "têm produzido publicações baseadas na Bíblia para pessoas cegas ou com visão limitada há mais de 100 anos".

"Em 2022, foi lançada a Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada em Braille em três línguas: alemão, coreano e ucraniano. As Testemunhas de Jeová também têm produzido publicações em Braile para pessoas em África, incluindo publicações em chichewa, uma língua falada no Maláui", refere a nota.

"As Testemunhas de Jeová também produzem um manual intitulado 'Aprenda a Ler Braille'. O manual foi concebido para ser utilizado conjuntamente por uma pessoa que vê e por uma pessoa cega. O folheto faz parte de um kit que inclui uma régua positiva e um punção. Quem aprende braile usa estes instrumentos para gravar os caracteres. Estes exercícios de gravação ajudam o aprendiz a memorizar os caracteres e a identificá-los pelo toque", conclui o comunicado.