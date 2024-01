Primeiro atum-rabilho do ano foi capturado em frente ao Cabo Girão

O primeiro atum-rabilho capturado este ano, na Região, foi hoje descarregado na lota do Funchal, num processo que foi acompanhado de perto pelo secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto. Trata-se de um exemplar com mais de 200 quilos, capturado ao largo do Cabo Girão, por Joel Sousa Reis, a bordo da embarcação Agna.

Numa nota à comunicação social, a secretaria com a tutela das pescas recorda que, no ano passado, foram descarregadas, nas lotas da Região, mais de 82 toneladas de atum-rabilho, que representaram, em primeira venda, um valor que ascendeu a 700 mil euros.

Rui Barreto aproveitou a ocasião para lembrar a importância de a Região manter a quota nacional reservada para o atum-rabilho, por forma a não prejudicar os pescadores madeirenses que se dedicam à captura desta espécie. O secretário fez ainda questão de frisar que, após terem sido fixadas pela Europa, cabe agora a Portugal definir as quotas a que a Madeira e os Açores têm direito para este ano.

"Neste momento, a Secretaria Regional da Economia, Mar e Pescas continua a aguardar, institucionalmente, que o Ministério da Agricultura e Alimentação diga quais serão as quotas para a Madeira e para os Açores, não apenas nas espécies apontadas, como o peixe-espada-preto, ou o voador, mas também no rabilho", indica.