Projecto 'ESCUTO' envolveu cerca de 500 pessoal em Dezembro de 2023

No passado mês de Dezembro estiveram presentes cerca de 500 pessoas nas actividades do projecto 'ESCUTO', revelou hoje o Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que dinamiza este programa de medição cultural.

O balanço é "positivo", constata a autarquia em comunicado de imprensa, relevando que "no mês de Dezembro houve actividades para todas as faixas etárias e a procura foi positiva".

De acordo com a mesma fonte, as visitas orientadas contaram com a presença de cerca de 300 visitantes, "apresentando uma grande afluência".

O Departamento de Cultura da CMF contabiliza ainda um total de 22 actividades realizadas, apontando que "houve um aumento significativo na produtividade e na qualidade do trabalho entregue".

Os números excepcionais do projecto 'ESCUTO' no mês de Dezembro não apenas consolidam o seu sucesso até ao momento, mas também estabelecem uma base sólida para avanços futuros. Departamento de Cultura da CMF

O projecto 'ESCUTO: Espaço Cultural para Todos' é um projecto de medição cultural do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, que visa "criar novas oportunidades de participação cultural da cidade, através de várias actividades que enriquecem os espaços culturais da Biblioteca da Câmara Municipal do Funchal, a Estação do Monte, o Museu A Cidade do Açúcar, o Museu Henrique e Francisco Franco, o Estúdio de Criação Artística e o Teatro Municipal Baltazar Dias".