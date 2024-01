Muitas nuvens e aguaceiros fracos nas previsões do tempo para hoje

Esta quarta-feira, na Madeira, conte com períodos de céu muito nublado, havendo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao meio da manhã. Por precaução, leve consigo o guarda-chuva quando sair à rua.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto vento fraco a moderado, que poderá soprar a uma velocidade de 10 a 30 km/h, do quadrante Leste, tornando-se moderado a forte, de 30 a 40 km/h, nas terras altas, no final do dia.

São esperadas temperaturas máximas de 22ºC e 21ºC, na Madeira e no Porto Santo, respectivamente. As mínimas previstas são na ordem dos 17ºC e 16ºC.

Para o Funchal, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao meio da manhã. Na capital madeirense o vento deverá ser fraco a moderado (10 a 25 km/h), de Leste.

Quanto ao mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste, com 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste, com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar vai oscilar entre os 20/21ºC.