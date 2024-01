Encontrado corpo a boiar na Praia Formosa

Um corpo de um homem foi encontrado a boiar, esta tarde, na Praia Formosa.

A Marinha foi alertada, pelas 17 horas, pelos nadadores-salvadores daquela praia a dar conta de um corpo no mar, explica ao DIÁRIO o capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira. "Fizemos deslocar a nossa embarcação SR40 da Estação Salva-vidas do Funchal para o local e ao chegarmos foi confirmada a existência de um corpo a boiar nessa zona", esclareceu.

O corpo foi recolhido e transportado para o Funchal, tendo sido procedido ao desembarque no Cais 8, no Porto do Funchal.

No local estiveram também agentes da Polícia Marítima, elementos da Polícia Judiciária e a Delegada de Saúde, que declarado o óbito.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram igualmente accionados, deslocando-se para o local com uma ambulância.

Após a conclusão das perícias forenses da Polícia Judiciária, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.

De acordo com as autoridades, as causas que estão na origem da ocorrência são ainda desconhecidas.