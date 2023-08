JPP propõe reforço do Complemento Regional de Pensão

“O Complemento Social de Idosos foi uma luta de vários anos do JPP e que constitui uma medida do Programa de Governo a ser apresentado no início de Setembro“, afirmou hoje Élvio Sousa, numa iniciativa de contacto com a população de Santa Cruz.

O cabeça de lista recorda que a medida defendida “precisamente desde 2015” foi, “apenas, acolhida pelo Governo Regional apenas em 2021, mas com uma execução baixa, de apenas 2100 beneficiários, em mais de 5 a 6 mil utentes que não se encontram inscritos pela burocracia da Secretaria”.

O JPP promete, por isso, “um aumento para 100 euros do Complemento de Pensão”

”Esta coligação PSD/CDS, que saiu cara ao erário e ao contribuinte, tem de reduzir despesas e baixar gorduras para deixar margem para cobrir estes reformados. Segundo os valores inscritos nas contas é mentira, tal como afirmou Albuquerque, que o Governo tenha aplicado 4 milhões de euros no Complemento de Idosos. A execução orçamental fala de 1,1 milhão em 2021, e 700 mil euros em 2022, muito longe dos 4 milhões orçamentados, e não executados”, apontou Élvio Sousa.

“O Governo Regional PSD/CDS tem de simplificar procedimentos, e a proposta do JPP é que o processo seja simplificado e automático, pois atualmente para ser beneficiário o idoso passa por processo longo e burocrático, fazendo as pessoas desistir e a fraca adesão a esta importante ajuda, para quem tem pensões baixas”, acrescentou.

O JPP relembra ainda que “a mais elevada taxa de risco de pobreza que se vive na Região Autónoma da Madeira, com os idosos a serem ser um dos grupos de maior risco, exatamente pelos baixos rendimentos que auferem.”