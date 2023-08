Renda acessível já tem 300 inscritos. IHM vai atribuir 180 habitações a jovens famílias da classe média até final do 1.º semestre do próximo ano. 69% dos candidatos ao programa do governo, aberto há apenas 15 dias, procuram casa no Funchal. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 20 de Agosto.

O destaque gráfico desta edição diz respeito a Pura desilusão. Marítimo até marcou primeiro mas em fora-de-jogo e saiu derrotado (0-1) frente ao AVS, no regresso dos Barreiros à II Liga. Equipa mostrou debilidades de má memória junto de adeptos com paciência.

Outros destaques:

“O meu sonho é jogar em Inglaterra”. Telma Encarnação diz que está focada no Marítimo mas não esconde a ambição. Em Outubro, no Dia do Concelho de Câmara de Lobos, vai receber a Medalha de Mérito – Grau Ouro.

Casos de Covid-19 quintuplicam. Número médio de infecções por dia disparou entre Julho e Agosto na Madeira. Vacinação para grupos de risco arranca no próximo mês.

Por fim, GNR detectou 4 infracções no Porto Santo. Apesar de controversa, operação serviu para “fortalecer o sentimento de segurança da população”, justifica o Comando Territorial.

