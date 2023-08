Élvio Sousa não comenta assuntos internos do partido na entrega da lista do JPP

Élvio Sousa, cabeça-de-lista do JPP, não comenta a instabilidade que ocorreu no foro interno do partido com a demissão do presidente Filipe Sousa. À margem da entrega da lista de candidatos do JPP às Eleições Regionais que aconteceu hoje no Palácio da Justiça do Funchal, o responsável adianta que essa situação ficou no passado e que “essa matéria será resolvida depois do acto eleitoral”, garante.

De acordo o cabeça-de-lista do partido, a demissão de Filipe Sousa não é um assunto prioritário, neste momento, e relativiza a situação. Para Élvio Sousa, estas situações internas fazem parte da orgânica de qualquer partido político. “Do ponto de vista da legalidade e é apenas uma situação interna”, insiste o responsável.

Questionado sobre o que seria um bom resultado para o JPP nas Eleições Regionais, Élvio Sousa realça que o partido pretende crescer no número de deputados com assento na Assembleia na Assembleia Legislativa da Madeira (o partido tem presentemente 3 deputados).

Apesar disso, o cabeça-de-lista do JPP insistiu que “o melhor resultado é as pessoas reconhecerem o trabalho que o JPP tem vindo a fazer na Assembleia Legislativa da Madeira”.

À margem da entrada da lista às Eleições Regionais, Élvio Sousa não adianta para já se irá retirar consequências políticas, caso o partido não atingir os resultados que espera obter.

JPP pede um voto de confiança aos eleitores

Élvio Sousa garante ainda que o partido tem realizado um conjunto de trabalhos de escrutínio, fiscalização e de apresentação de propostas alternativas.

Se hoje conhecemos os montantes das listas de espera na saúde e se hoje sabemos que a Procuradoria-Geral da República realizou 4 rusgas sobre o dossier do ferry, esse trabalho deve-se ao processo de fiscalização do JPP. Élvio Sousa, JPP

Perante estes exemplos, o cabeça de lista do JPP espera que “os madeirenses e os porto-santenses continuem a confiar no partido e a reconhecer o trabalho que o mesmo tem vindo a desenvolver”, conclui.

Este texto foi elaborado pelo estagiário João Pedro Santos, sob a supervisão do editor-executivo João Filipe Pestana