Céu pouco nublado e subida da temperatura máxima para este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 19 de Agosto, na Madeira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de muita nebulosidade nas vertentes norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo. Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

O vento soprará de fraco a moderado (até 25 km/h) de nordeste.

Na região do Funchal o céu estará geralmente pouco nublado, o vento será fraco (inferior a 15 km/h). A temperatura máxima sofrerá uma pequena subida.

Tal como noticiado esta sexta-feira, o IPMA coloca o arquipélago da Madeira, neste fim-de-semana, com aviso amarelo para a persistência de elevadas temperaturas.

Assim, a costa sul, costa norte e regiões montanhosas da ilha da Madeira e também a ilha do Porto Santo estarão sob aviso amarelo a partir das 12 horas de hoje até às 18 horas de segunda-feira, 21 de Agosto.

Por fim, relativamente ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros e na Costa Sul as ondas estarão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.