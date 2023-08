'XX Regata de Canoas Tradicionais do Funchal' no sábado dia 19

A 20.ª edição da 'Regata de Canoas Tradicionais do Funchal' vai realizar-se no próximo dia 19 de Agosto, sábado, entre o Centro Náutico de São Lázaro e a Praia de São Tiago.

De acordo com a organização, o circuito terá partida na bóia colocada defronte do Centro Náutico de São Lázaro, com a segunda bóia para contornar defronte Praia de São Tiago, com a chegada na bóia de partida inicial".

De referir ainda, que como já vem sendo habitual, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, vai participar na prova, desta vez a bordo da 'Vadia', emblemática canoa tradicional recentemente restaurada.

Além da regata, está também reservada uma "macarronada", que será servida "a todos (canoístas, seus familiares e amigos), com vista promover desta forma, um convívio salutar com toda a comunidade local, as entidades oficiais e a comunicação social", anuncia Miguel Figueira, presidente da Comissão Organizadora.