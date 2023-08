Será verdade que a casa mais cara à venda na Madeira custa quase 5 milhões?

Ontem o Idealista/News, o portal imobiliário de anúncios gratuitos, publicou um artigo relacionado com as 10 casas mais caras à venda em Portugal, complementado com uma tabela da casa mais cara de cada região do País.

A notícia em causa, replicada pelos órgãos de comunicação social regional, refere que o Algarve é a região que soma maior número de imóveis deste ranking, onde o mais caro de todos os imóveis custa quase 24,5 milhões de euros. A Região Autónoma da Madeira não figura no ‘top 10’, mas segundo o Idealista/News, a casa mais cara à venda na Madeira, está localizada na freguesia de Santo António, Funchal, e custa 4.990.000 euros.

Com 1.050 m² área bruta e 900 m² de área útil, a moradia de três andares é um T4 com sete casas de banho.

A informação relativa a este imóvel funchalense dá conta que se trata de uma “impressionante” casa situada num “enquadramento único”, ou seja, “no topo do belo anfiteatro da cidade do Funchal, esta moradia oferece uma paisagem única sobre a baía da capital da ilha da Madeira, permitindo desfrutar de tranquilidade, privacidade e vistas cinematográficas”.

O imóvel de luxo à venda por praticamente 5 milhões de euros é ainda apresentado como “um misto de tradição madeirense com uma modernidade contemporânea”, com a mais-valia de “todas as divisões” da casa beneficiarem “da privilegiada exposição solar, vistas panorâmicas das enormes janelas”, além “de amplas divisões, vidros duplos e aquecimento central”.

Dois dos quatro quartos “são em suite, todos têm fantásticas vistas e varandas privadas, sendo que cada quarto possui detalhes elegantes, únicos e exclusivos”.

Moradia equipada por uma “fantástica cozinha, com design de elegância intemporal da marca Siematic, esta cozinha apresenta dimensões que permitem uma convivência harmoniosa entre família e amigos, sendo composta por equipamentos de altíssima qualidade da consagrada marca alemã Gaggenau e notável marca americana Sub-Zero Wolf, onde a tradição se cruza com a inovação”.

No lado tradicional da vivenda há uma “fantástica adega, com características rústicas”, acrescida de “uma excelente zona de lazer, um bilhar, um balcão, bar e uma ampla garrafeira”. Ao lado, noutra divisão, “um amplo espaço de ginásio”. Argumentos para justificar o preço milionário pelo imóvel à venda.

Casa mais cara à venda na Madeira custa quase 5 milhões Uma moradia situada no Pico das Romeiras, segundo o portal idealista.pt, que ainda assim (sem surpresa) não entra no top-10 das casas mais caras à venda em Portugal Francisco José Cardoso , 16 Agosto 2023 - 09:10

Acontece que no mesmo dia, numa pesquisa no site da Madeira Legacy, empresa imobiliária das mais conceituadas para imóveis de luxo, encontramos à venda na ilha da Madeira, uma moradia por 7,5 milhões de euros.

Com a particularidade de ter acesso privativo ao mar, a moradia em causa está implantada num lote com 6.000 m2, na urbanização do Caniçal – entre a Zona Franca e a Prainha -, Concelho de Machico.

foto DR

Com frente mar e cais privado, o imóvel é apresentado como estando dotado de seis quartos de dormir, fantásticas áreas interiores, piscina de água salgada com um amplo solário, zona para zonas, churrascaria e ginásio.

O DIÁRIO procurou obter mais informações sobre esta que provavelmente será a casa mais cara à venda na Região, mas do outro lado ninguém atendeu nem devolveu a chamada, nem respondeu à mensagem enviada à alegada responsável pela referida empresa imobiliária.

imagem: site Madeira Legacy

Ainda assim, tendo em conta os dados publicamente apresentados no site Madeira Legacy associados ao anúncio de venda do imóvel em causa, a conclusão parece óbvia: à data da publicação do artigo da Idealista/News, ontem, dia 16 de Agosto de 2023, havia à venda na Região, nomeadamente no Caniçal, moradia (bem) mais cara que os quase 5 milhões de euros pedidos pela casa localizada em Santo António, Funchal.