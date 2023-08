JPP defende que é urgente resolver a “novela” do Lar Bela Vista

O porta-voz da iniciativa do Juntos pelo Povo (JPP) que ocorreu, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, realçou que a concessão do Lar da Bela Vista é "uma novela que tarde em ficar resolvida".

O deputado e candidato do JPP às próximas eleições de 24 de Setembro, Paulo Alves, relembrou "as contradições do Governo Regional" quando, em Maio de 2022, antes do próprio prazo de candidatura para a concessão que se realizou em Dezembro desse ano, já Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, referia o Atalaia Living Care enquanto instituição "que ficaria a gerir o Bela Vista, situação que levantou várias questões por parte da oposição. Mais tarde, aquando da audição parlamentar à Secretária Regional da Inclusão, Rita Andrade desmentiu a contradição e falava em aproveitamento político da oposição nesta matéria".

A verdade é que, quando o prazo de conclusão para todo o processo de concessão estava previsto para Junho de 2023, vem agora Rita Andrade adiar para Outubro, mantendo-se as incertezas para dezenas de trabalhadores que, pediram mobilidade e continuam sem resposta há mais de um ano Paulo Alves, deputado e candidato do JPP

Mais de uma centena de pedidos de mobilidade, “103 para ser mais preciso, são exemplos claros da insatisfação dos funcionários, um total que ultrapassou os 60% dos profissionais que ali trabalham”, destacou o deputado.

Paulo Alves falou das injustiças que se começam a verificar entre profissionais que exercem as mesmas funções mas que usufruem de direitos diferentes pois uns são trabalhadores da Segurança Social e outros, de uma instituição privada (IPSS).

“Tivemos a tolerância de ponto no rali que foi um direito dos profissionais da Segurança Social mas cujos colegas de trabalho que pertencem à instituição privada, não tiveram direito, situação de grande injustiça dentro da mesma entidade”, exemplificou o candidato.

Para o parlamentar, a “novela do Lar da Bela Vista urge de resolução” pois, para além da “sobrecarga de trabalho já existente, criam-se injustiças entre colegas de trabalho que exercem as mesmas funções, para além das incertezas para as centenas de trabalhadores e famílias que aguardam por resposta ao seu pedido de mobilidade”, reforçou.

“A tudo isto acrescem as tão esperadas obras de requalificação daquele edifício que se encontra em elevado estado de degradação”, após anos de “inércia em que nada se fez. Resta saber quando serão realizadas as obras e quem as irá executar”, questionou o deputado.

Situação que só “prova, mais uma vez, a falta de palavra por parte deste Governo de coligação PSD/CDS que assumem compromissos e não cumprem”, concluiu Paulo Alves.