Curto-circuito leva bombeiros ao Beco da Princesa, no Funchal

Um curto-circuito provocou esta manhã um incêndio no Beco da Princesa, no Funchal.

No local encontram-se quatro elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses a combater as chamas, com o apoio de uma viatura ligeira de combate a incêndios.

Não há registo de feridos.

A PSP também está no local, assim como o piquete da Empresa de Electricidade.