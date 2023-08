"Quanto vale uma oposição rigorosa e verdadeira a um governo de coligação?", questiona Élvio Sousa do JPP

O JPP emitiu este domingo um comunicado fazendo eco de uma publicação no Facebook da autoria do seu cabeça-de-lista às Regionais.

"A pergunta que faço é a seguinte: Quanto vale uma oposição rigorosa e verdadeira a um governo de coligação? Como já tinha afirmado esta semana, sou suspeito em dizê-lo, mas a verdade é que o nosso Movimento fez uma oposição direta ao actual Governo. Fê-lo com rigor e transparência, requerendo documentos pela via judicial que estavam escondidos da população e da comunicação social, tornando-os acessíveis a todos", começa por escrever Élvio Sousa.

Numa espécie de balanço da actividade desenvolvida na Assembleia Legislativa da Madeira, Élvio Sousa fala do grupo parlamentar que lidera, "e que já contou com o profissionalismo da Patrícia Spínola, da Lina Pereira e do Carlos Costa", tendo apresentado propostas "(a expressiva maioria chumbadas), liderou debates, expôs os grandes interesses dos monopólios e aprofundou temas que eram ignorados por alguma comunicação social".

Não tivemos medo que pôr o governo em Tribunal (o único partido a fazê-lo), para saber os números oficiais das listas de espera na Saúde (que foram deliberadamente marteladas para as diminuir artificialmente); não tivemos medo de lutar para garantir direitos de propriedade às populações que viram os seus terrenos roubados no Concelho da Calheta; não tivemos medo de desmentir, com factos, a propaganda das percentagens de energias renováveis; não tivemos medo de lutar para obter os documentos escondidos do concurso FERRY e que estão em investigação pela Procuradoria-Geral da República; não tivemos medo de expor, a todos, as contas e a facturação da GESBA; não tivemos medo de divulgar o despesismo da coligação e o uso escandaloso do dinheiro público para viagens, carros de luxo e milhares de euros para moedas virtuais. Élvio Sousa, JPP

Élvio Sousa não tem dúvidas: "Uma oposição rigorosa vigia as promessas não cumpridas, e são às dezenas, escrutina os vícios e as negociatas que expõem conflitos de interesses entre público e privado. Uma oposição que luta pela melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos! Uma oposição incisiva faz-se com um coletivo, assessorado por um conjunto de homens e mulheres empenhados em melhorar a vida dos cidadãos. É justo, hoje, reconhecer o trabalho estritamente profissional e sério dos deputados Paulo Alves e Rafael F. Nunes que me acompanham desde 2015, tal como eu, na altura, sem qualquer preparação e experiência parlamentares".

Termina salientando que é um partido "sem vícios, nem formatados em escolas partidárias", de gente que sempre defendeu o projecto e ajudou a criar o Movimento, em 2008. Mesmo no final, ainda sem concretizar se foi desiludido de alguma forma nestes tempos ou por quem, diz, sim, que estes parlamentares do JPP, que fazem parte da lista às Regionais, têm méritos: "Nunca me defraudaram no seu papel de lealdade, coerência e respeito pelo próximo. Por isso é que a nossa oposição foi acertada e certeira. Com coesão e humanismo".