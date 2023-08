‘Somos Madeira’ destaca a importância do Complemento Regional para o Idoso

A candidatura ‘Somos Madeira’ realçou, hoje, a importância da promoção de políticas que contribuam para um envelhecimento activo, mas também de medidas de protecção social dos idosos, com vista a uma melhor qualidade de vida e bem-estar, destacando entre estas o Complemento Regional para o Idoso.

Nesse sentido, numa visita ao Centro de Dia do Lar de Santana, Cláudia Perestrelo, deputada e candidata a novo mandato, sublinhou que o Complemento Regional para o Idoso constitui um "reforço importante" no rendimento mensal dos idosos que auferem as pensões baixas que são pagas pelo Governo da República, que não aumenta o valor das mesmas, garantindo mais 960 euros anuais a cada utente.

Foi uma medida instituída em 2021, com o objectivo de ajudar os idosos com as pensões mais baixas a fazer face às suas despesas financeiras. Actualmente já beneficiam deste apoio mais de 2.100 idosos Cláudia Perestrelo, deputada e candidata do 'Somos Madeira'

A candidata sublinhou que este complemento é pago em prestações trimestrais no valor de 240 euros aos idosos que cumprem determinados requisitos, entre eles terem pensões baixas, uma vez que aquilo que se pretende é “apoiar esta franja da população mais frágil, que já está numa fase final da sua vida, que já trabalhou, muitos deles com carreiras contributivas pequenas e que, por isso, auferem de pensões pequenas”.

Esta é, assim, tal como refere Cláudia Perestrelo, uma medida que “vai ao encontro das necessidades dos idosos, nomeadamente daqueles que têm capacidade financeira mais reduzida”.