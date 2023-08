Homem alterado perturba transeuntes e dá soco numa viatura no Funchal

Um homem visivelmente alterado importunou alguns transeuntes e automobilistas, esta tarde, no Funchal.

O indivíduo, que estava em frente ao Mercado dos Lavradores, começou a gritar para as pessoas e carros e atingiu uma viatura com um soco, quando o condutor virou em direcção à Rua do Hospital Velho.

A situação gerou grande aparato.