Telma Pereira é reforço do Marítimo

Telma Pereira é a mais recente reforço para a equipa feminina do Marítimo.

"Telma Pereira é leoa do Almirante Reis e reforça a equipa orientada por Albano Oliveira. A jogadora de 22 anos, nascida em Fafe, é proveniente do Famalicão, clube que representou nas duas últimas temporadas. Antes, e já como sénior, Telma Pereira defendeu as cores do Gil Vicente". pode ler-se na noticia publicada no site oficial dos verde-rubros.

"A nova ‘verde-rubra’ actua no miolo do terreno. Na última época, Telma Pereira brilhou muito no clube de Vila Nova, contribuindo para a conquista da Taça de Portugal, o maior feito do futebol feminino famalicense. Agora, Telma Pereira procura novas conquistas ao serviço do Maior das Ilhas", pode ler-se ainda na noticia.