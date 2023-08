'XIX Encontro de Folclore do Porto Santo' realiza-se no próximo sábado

A Junta de Freguesia do Porto Santo vai organizar no próximo sábado, dia 19 de Agosto de 2023), o 'XIX Encontro de Folclore do Porto Santo', pelas 21h30 na Praça do Barqueiro.

"Será, certamente, um espectáculo deslumbrante, uma demonstração das diferentes características, tradições e costumes que nos diferenciam uns dos outros e demonstram a complexidade da vida em sociedade", disse a presidente da Junta de Freguesia, Joselina Melim.

A autarca disse ainda que o evento vai ter a "participação de mais de 120 elementos e quatro grupos diferentes".

Este encontro de folclore costuma atrair muito público e como a 'ilha dourada' está com o turismo em alta, é bem provável que a Praça do Barqueiro encha para ver a edição XIX.