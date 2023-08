Extremo Euler Silva reforça ataque do Marítimo

O Marítimo oficializou, esta tarde, a contratação de Euler Silva, extremo-esquerdo, de 28 anos, que assinou um contrato válido para as duas próximas temporadas.

"Na última temporada, o atacante brasileiro representou o GD Chaves, clube pelo qual realizou 24 jogos. Nas duas temporadas anteriores, o esquerdino actuou no Chipre, ao serviço do AEL Limassol. Antes de rumar ao Chipre, e para além de várias temporadas no Esporte Clube Vitória, de Salvador, pelo qual foi bicampeão baiano, Euller jogou na Arábia Saudita e no Japão", pode ler-se no comunicado do emblema verde-rubro.

Refira-se que o jogador já se encontra às ordens de Tulipa, tendo integrado as sessões de treino desde esta segunda-feira.