Casa mais cara à venda na Madeira custa quase 5 milhões

Está localizada na freguesia de Santo António, mais precisamente na vertente sul do Pico das Romeiras, com vista privilegiada e sem impedimentos à 'vista-mar/cidade/serra', custa basicamente 5 milhões de euros, tem uma área bruta de 1.050 metros quadrados. As imagens, no link no final deste artigo mostram tudo... Ainda assim, segundo o portal idealista, esta não está nem sequer na lista das casas mais caras à venda no país

"O imobiliário de luxo, desde mansões, palacetes e herdades, continua a atrair os internautas mais curiosos. Ver espaços de sonho na internet já é um 'passatempo' dos utilizadores que visitam o idealista para sonhar com casas de luxo mesmo estando em processo de compra, venda ou arrendamento de um outro tipo de habitação. A pensar nisso, o idealista decidiu compilar as 10 casas de luxo mais caras à venda em Portugal. A maioria concentra-se nas regiões de Lisboa e Algarve", inicia o artigo.

O primeiro lugar, sem dúvida, é uma "mansão de luxo em frente ao mar, Algarve: Moradia situada no topo das falésias, proporcionando uma paisagem única sobre a costa algarvia, permitindo desfrutar de tranquilidade, privacidade e vistas verdadeiramente cinematográficas. Encontra-se num terreno de 5.289 m2 e possui uma área construída de 407 metros. As vistas deslumbrantes também se estendem ao amplo deck da piscina em estilo infinito com cascata, ornamentado com um mosaico feito por medida, que reforça a exclusividade desta propriedade. O seu preço? 24,5 milhões de euros", refere.

No segundo lugar, outra "vivenda moderna com vista mar na Quinta do Lago, Algarve: A vivenda apresenta uma exposição solar magnífica, permitindo desfrutar da área exterior que inclui uma piscina infinita e uma zona de lazer. Com sete quartos em suíte e oito casas de banho, destaca-se também pela presença de um spa, banho turco, sauna, piscina interior, espaço de ginásio, sala de cinema e uma área de refeições com acesso direto ao exterior, próximo ao churrasco, além de uma zona de jogos. Situada numa das localizações privilegiadas do Resort da Quinta do Lago. Viver em frente ao mar custa: 14,5 milhões de euros".

A fechar o top-3, outra vivenda algarvia. "Moradia com piscina na Vale do Lobo, Algarve: Esta propriedade requintada dispõe de um total de 7 quartos e 10 casas de banho, abrangendo uma generosa área de 720 m², inserida num amplo terreno de 2.430 m². Concebida para proporcionar o máximo conforto e estilo, esta magnífica moradia representa um verdadeiro oásis de tranquilidade, onde cada pormenor foi cuidadosamente pensado para oferecer uma experiência de vida inesquecível. A zona exterior da moradia conta com um jardim exuberantemente paisagístico e uma piscina deslumbrante.. Preço: 12.500.000 euros".

As outras habitações à venda que compõem o top-10 situam-se por esta ordem de localização e valor:

4.º - Palácio em Paço de Arcos, Lisboa. 12,5 milhões de euros.

5.º - Palácio construído no sec. XV, localizado entre Azeitão e o Portinho da Arrábida. 12 milhões de euros.

6.º - Mansão com 17 quartos no Estoril. 10 milhões de euros.

7.º - Mansão na Quinta do Lago, Algarve. 9,9 milhões de euros.

8.º - Moradia com vista Rio situada junto à Catedral de Lisboa mais conhecida pela Sé de Lisboa. 9 milhões de euros.

9.º - Moradia independente à venda em Quinta do Lago - Pinheiros Altos. 8,95 milhões de euros.

10.º - Moradia independente à Rua Infante Sagres, na Amoreira, Lisboa. 8,5 milhões de euros.

O portal idealista também elenca as casas mais caras à venda por distrito e região autónoma, onde aparece a referida vivenda de Santo António.

Fica aqui o link da página onde foi colocado o anúncio.