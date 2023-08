14 equipas participam no Super Trial 4X4 São Vicente

Começa hoje a 16.ª edição da Prova Internacional Super Trial 4X4 São Vicente Madeira, um evento que integra a competição internacional Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4X4. A prova contará com 14 equipas, onde oito serão regionais e as restantes serão participantes tanto de Portugal Continental como do estrangeiro. As equipas estarão dividas por três categorias – Super Proto, Proto e Promoção.

O programa desta competição desportiva, na modalidade de resistência, em circuito de obstáculos, com elevada componente de espectáculo de veículos 4X4, prevê que o Prólogo, para todas as classes comece às 19 horas, enquanto o início da primeira Manga de Resistência será às 21 horas.

Foto Arquivo/ Milton Madeira

A pista de Trial vai percorrer as margens da ribeira, desde a foz até à rotunda dos bombeiros, com obstáculos especiais e típicos de provas deste género.

Organizada pelo Clube Desportivo Nacional, associado n.º 54 da FPAK, a competição tem o Grupo Desportivo do Estreito como promotor.

Como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, este evento que tem atraído cada vez mais adeptos, conta com um apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, no valor de 12.500 euros.

A prova continuará amanhã, dia 20 de Agosto, recomeçando pelas 15 horas, tendo em vista a realização da segunda Manga de Resistência.

Veja o Programa deste sábado:

13h30 – Abertura do Secretariado.

14h00 – Início das verificações administrativas e entrega de números de porta.

15h30 – Fim das verificações administrativas.

15h00 – Início das verificações técnicas seguida de entrada em Parque Fechado – Parque Urbano de São Vicente.

16h00 – Fim das verificações técnicas.

17h00 – Primeira reunião do CCD – Parque Urbano de São Vicente.

17h30 – Publicação da lista de participantes admitidos à partida.

18h00 – Briefing geral do evento.

19h00 – Início do Prólogo para todas as classes.

20h30 – Formação da Grelha de Partida.

21h00 – Início da I Manga de Resistência (1 hora – Classe Super Proto e Proto) (30 minutos – Classe Promoção) (+10minutos)

22h15 – Entrada em Parque de Assistências.

22h45 – Afixação dos resultados da 1a Manga.

23h15/23h30 – Entrada em Parque Fechado.

Este evento é o mote para as Festas de São Vicente que decorrem de 19 a 27 deste mês.

Foto Facebook/ Festas de São Vicente - Madeira

OUTROS EVENTOS REGIONAIS

12h00 - 20.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal 2023, em São Lázaro;

15h00 -O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside ao 'Dia da Juventude', promovido pela Câmara Municipal de Santana. A iniciativa, que fomenta o encontro de jovens universitários, tem por objectivo debater assuntos relevantes para o desenvolvimento económico e social, e consciencializar as novas gerações para a importância da cidadania activa. A sessão de abertura conta com o presidente da Câmara de Santana, Dinarte Fernandes, e com o director regional da Juventude, João Rodrigues. O painel de conferencistas é composto por Candy Flores, CEO da Dimmersions, Micaela Vieira, coordenadora do Madeira Startup Retreat, Bruno Sousa, nutricionista, Bernardo Trindade, administrador do Grupo Porto Bay, e Ivo Rosa, Juiz do Tribunal Penal Internacional;

15h00 às 22h00 - 8.ª Edição do 'ColorsPXO', no Estádio José Lino, no Porto Santo;





17h00 - FNAC Portugal assinala Dia Mundial da Fotografia com entrega de prémios da 'Maratona Fotográfica';

18h00 - Missa pela Venezuela e pelos Emigrantes na Sé do Funchal;

18h30 - D. José Alfredo Caires Nóbrega, Bispo de Mananjary-Madagáscar na Madeira visita a Paróquia das Eiras, no Caniço;

20h00 - XXV Festival de Etnografia e Folclore de São Martinho

20h00– Grupo Folclórico da Quinta Grande

20h30 – Grupo Folclórico Romarias Antigas do Rochão – Camacha

21h00 – Grupo Folclórico Monte Verde

21h30 – Intervenções das Entidades

22h00 – Grupo Folclórico de Santa Rita

22h30 – Grupo Cultural e Recreativo Domingos Rebelo (Açores)



21h30 - Início do XIX Encontro de Folclore do Porto Santo, na Praça do Barqueiro

Mostra Regional do Figo, Tabaibo e Mel 2023

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Agosto, Dia Mundial da Fotografia, Dia Mundial da Ajuda Humanitária, Dia do Orangotango e Dia Internacional do Animal Abandonado:

1917 - Quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima, nos Valinhos, local próximo de Aljustrel, a aldeia dos três Pastorinhos, Lúcia, Francisco Marto e Jacinta. A 13 de agosto, os três Pastorinhos encontravam-se detidos pelo administrador de Ourém.

1948 - Campanha do general Norton de Matos à Presidência da República Portuguesa, como candidato da Oposição Democrática. A polícia cerca a sua casa e prende os participantes numa reunião.

1965 - O tribunal de Frankfurt condena a prisão perpétua seis antigos oficiais nazis do campo de concentração de Auschwitz.

2006 - O Washington Post noticia a análise positiva de doping da atleta norte-americana Marion Jones, vencedora de cinco medalhas olímpicas em Sidney2000.

Foto Getty Images

2010 - A última brigada de combate norte-americana retira-se do Iraque, quase sete anos e meio após a invasão do país para derrubar Saddam Hussein.

2012 - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, pede ao Presidente norte-americano, Barack Obama, para terminar a "caça às bruxas" contra o seu "site" na Internet, numa declaração que faz da varanda da embaixada de Londres, onde se encontra refugiado.

2018 - O sérvio Novak Djokovic torna-se no primeiro tenista a conquistar os nove torneios da categoria Masters 1000, ao vencer o suíço Roger Federer na final de Cincinnati.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as alterações ao Código do Trabalho.

Este é o ducentésimo trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 134 dias para o termo de 2023.

PENSAMENTO DO DIA

Foto SHUTTERSTOCK