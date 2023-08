Uma mulher de 69 anos sofreu esta manhã um pré-afogamento na piscina do Complexo Balnear do Lido, no Funchal, depois de se ter sentido mal na água.

A vítima ficou inconsciente e foi retirada da piscina pelos nadadores-salvadores.

Foi, entretanto, socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo recuperado a consciência.