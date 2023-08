PSD quer assegurar competências da Madeira na gestão do espaço marítimo

A candidatura ‘Somos Madeira’ da coligação PSD/CDS às eleições Regionais destacou, hoje, o "trabalho excepcional" que tem sido realizado na Madeira, ao nível da protecção e da gestão do mar, classificado como "uma referência na política de conservação e preservação da fauna e flora marinha".

Numa visita à Área Protegida do Cabo Girão, Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD na actual legislatura e candidato a novo mandato, realçou que o esforço que tem sido feito na preservação “revela a importância que o Governo Regional e o PSD têm dado, nos últimos anos, à proteção do mar e da biodiversidade”.

“Temos sete áreas protegidas na Região e isso é algo que nos alegra, primeiro pela atenção que temos dado e pelo contributo que estamos a dar para a questão das alterações climáticas e nessa proteção da biodiversidade”, afirmou, sustentando que a Madeira “tem sido das zonas do país que mais tem protegido o mar, até de uma forma europeia”, tendo em conta que possui, com a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, a maior Área Marinha Protegida do Atlântico Norte.

Uma realidade que permite “proteger os recursos marítimos, mas também potencia-los”, tanto para quem visita e usufrui como para a pesca, uma vez que possibilita a renovação das espécies e dar a todo o restante território a capacidade para o desenvolvimento desta actividade, que “é fundamental para a nossa economia”.

Jaime Filipe Ramos aproveitou a ocasião para lembrar que o espaço marítimo é da Região, não existindo, da parte do Estado, “a capacidade de entender” esta circunstância: “Ainda recentemente houve um ataque às competências da Madeira na área do espaço marítimo e isso é algo que nós não podemos aceitar”.

Nesse sentido, referiu que, no próximo mandato, o PSD vai reivindicar, em sede de revisão constitucional, e não só, para que a Madeira tenha “mais gestão, mais apoio e, sobretudo, mais capacidade de intervenção neste espaço marítimo que é nosso”.

Aliás, realça, “se Portugal, hoje, tem este espaço marítimo deve-se à Madeira e aos Açores”, salientando que estas regiões “não podem ficar de fora” nessa gestão.

“Em resumo, nós queremos mais competências em matéria de revisão constitucional, mas queremos aqui demonstrar aquilo que a Madeira sabe fazer melhor, que é proteger o seu mar, proteger a sua natureza e esta zona do Cabo Girão é um bom exemplo daquilo que tem sido feito nos últimos anos ao nível da proteção do mar”, disse.