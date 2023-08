Tomás Lacerda cumpre travessia inédita em Stand Up Paddle

O madeirense Tomás Lacerda tornou-se hoje na primeiro pessoa a cumprir uma travessia de 44 milhas náuticas 'em cima' de uma prancha de Stand Up Paddle.

O feito foi alcançado entre o porto do Porto Santo e a Praia Formosa, numa 'aventura' que durou pouco mais de 11 horas e 40 minutos.

O jovem surfista partiu do porto de abrigo no Porto Santo pelas 7 horas desta manhã, tendo cortado a linha de chegada, instalada na Praia Formosa pouco depois das 18h40.

O desafio teve como principais objectivos: "dar maior visibilidade a esta modalidade desportiva, sobretudo no que respeita ao potencial da prática da mesma na Região Autónoma da Madeira, contando para tal com o apoio da Associação de Promoção da Madeira (APM), e apoiar uma causa solidária, neste caso o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro", informou a equipa de Tomás Lacerda, em comunicado de imprensa.

Devido à especificidade e exigência da prova, foi necessário obter a "autorização dos representantes da Autoridade Marítima Nacional na Região, a Capitania do Porto do Funchal, e implicou o envolvimento de meios de busca e salvamento em mar, nomeadamente do SANAS - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos, que acompanhará o atleta ao longo de todo o percurso".

No bar 'On Water Academy' eram muitos os amigos, familiares, assim como entidades governamentais que fizeram questão de apoiar Tomás Lacerda no final deste feito.