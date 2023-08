Boa noite!

Há gente com elevada apetência para ser notícia pelas piores razões. Por ser polémica, por não pensar no que diz, por prestar-se a números de circo, por não dominar assuntos, por argumentar com base em palpites ou por ser ingénua.

Eis a bisca de seis das últimas horas:

. João Galamba. Afinal o contrato de concessão dos serviços aéreos para o Porto Santo ficou em terra. Mais uma vez. Contrariamente ao que prometeu o ministro João Galamba em plena ilha dourada, a solução provisória foi prorrogada pela 4.ª vez desde Abril de 2022. Prepare-se que na noite de amanhã, a par da GNR, vai ser um dos alvos predilectos dos que discursarem na festa do PSD no areal.

. Inês Sousa Real. A porta-voz e deputada do PAN cometeu a proeza de vir à Madeira duas vezes em menos de um mês. Primeiro para apresentar um cabeça-de-lista a quem retira o tapete a horas da entrega das candidaturas no tribunal. Depois para justificar uma alegada “incompatibilidade" entre Joaquim Sousa e a direcção regional do partido, que levou à intervenção, no processo, da liderança nacional. Assim vai a Autonomia ambientalista, por sinal, também dada a golpes.

. Joaquim Sousa. Tem propensão para gerar antipatias diversas que o obrigam a recorrer à justiça, em alguns casos, com sucesso. Se for coerente, o PAN arrisca-se a não disputar as eleições regionais deste ano, o que a confirmar-se pode evitar divergências profundas e públicas entre os membros da nova lista sobre as características que levam a que um pinheiro não seja um til!!!

. Miguel Castro. Entende que quem não obedece ao regime PSD/CDS é “alvo de perseguição e de todos os tipos de pressões”. Disse-o com base no percurso político de Francisco Gomes ou tem mais exemplos que foram desaguar no Chega?

. Sílvia Vasconcelos. A mandatária comunista referiu que a candidatura da CDU “é a única que cumpre com a lei da paridade”. Como o PS garante que não só cumpre, como vai mais além dos requisitos definidos pela Lei da Paridade, tendo 24 mulheres entre os 47 candidatos efectivos, temos para já um empate conceptual. É preciso ir ao VAR ou basta um fact check?

. Rui Fontes. Reagiu com excessiva cautela ao chumbo do TAD das Providências Cautelares interpostas pelo Marítimo, alegando que “são decisões de primeira instância, que serão dissecadas com o rigor necessário em conjunto com os seus advogados”. De que está à espera de mandar tudo para o Ministério já que tem fundadas suspeitas de ilicitudes e entende que “a Justiça só é cega como metáfora”?