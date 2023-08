Movimento portuário na Madeira sobe 8% no primeiro semestre

Bom dia. Fique a conhecer os cinco principais temas que marcam o seu DIÁRIO deste sábado, 12 de Agosto.

Movimento portuário sobe 8% no primeiro semestre

Em manchete, poderá ler que os dois principais portos da Região - Caniçal e Funchal - atingiram as 697.880 toneladas nos primeiros seis meses do ano, superando o valor do período homólogo em 202.

Entretanto, saiba que a APRAM já facturou mais de 85 mil euros à OPM desde Março

Ainda na área marítima, o DIÁRIO revela que os padrões de qualidade do Registo Internacional de Navios da Madeira contribuíram para a entrada de Portugal no Programa da Guarda Costeira dos EUA.

Médicos esperam aumento da taxa de mortalidade

Na linha de um estudo norte-americano, clínicos do SESARAM temem mais óbitos na sequência do ataque informático que deixou o Serviço de Saúde num caos.

Entretanto, os profissionais de saúde queixam-se da desorganização do serviço, mas também das falsas urgências

Finalmente, o Serviço de Saúde informou que já vai passar a disponibilizar agendamento de consultas e de outros actos.

Joaquim Sousa vai pôr PAN em tribunal

As 'Regionais' estão agitadas. Desta vez, o PAN decidiu substituir o cabeça-de-lista da Madeira em ‘golpe’ inédito em 47 anos de Autonomia. A líder nacional aponta “clivagem” entre membros da lista e projecções negativas. Já Joaquim Sousa, afastado, diz que vai recorrer à justiça.

Antevisão Nacional vs. Marítimo

O dérbi de hoje na II Liga apresenta outros contornos no arranque da ‘maratona’. Preparámos para si duas páginas para que fique a conhecer os pontos essenciais.

Novidade de última hora nas Festas de São Vicente

Finalmente, saiba que a voz brasileira de algumas das músicas mais virais no Tik Tok vem actuar às Festas de S. Vicente, numa contratação surpreendente do Grupo Café do Teatro.

