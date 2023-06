Início da chuva mais intensa a partir das 18 horas

A passagem da depressão Óscar só deverá atingir a Madeira com mais intensidade a partir das 18 horas, de acordo com a actualização feita esta manhã pelo responsável pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Victor Pior, no briefing semanal que reuniu, antecipadamente, as forças de protecção civil e de segurança.

Na sequência deste encontro, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil pediu calma e tranquilidade à população reafirmando que todos os meios estão de prevenção, atendendo a que foi activado o Plano Regional de Emergência e Protecção Civil como determinado em situações desta natureza.

Pedro Ramos alertou para a possibilidade de cheias e derrocadas, em virtude da muita chuva que é esperada e do vento mais forte.

O governante recusou fazer qualquer comparação com o 20 de Fevereiro, embora admita que estamos melhor preparados. O facto de este ser um evento mais curto - "passagem fugaz" - permite encarar com maior tranquilidade a situação.