Portos da Madeira com dois navios

Os Portos da Madeira recebem hoje os navios de cruzeiro Seadream II, no Funchal e o Hanseatic Nature, no Porto Santo, que vão ficar acostados durante 11 horas, revela a APRAM.

O Seadream está em viagem transatlântica de 12 noites, iniciada em Bridgetown, Barbados, nas Caraíbas, com escala no Funchal e porto final, em Málaga, onde termina a viagem a 4 de Maio.

O navio viaja com 47 passageiros e 93 tripulantes e deixa a Madeira esta tarde, pelas 18h00.

Vai posicionar-se no Mediterrâneo e regressa às Caraíbas no final de Outubro.

Na ilha de Porto Santo está o Hanseatic Nature que chegou de Casablanca, com 169 passageiros e 165 tripulantes.

Tem partida marcada para as 18h00, com destino ao Funchal e chegada prevista para as 21h30.

Os últimos 10 portos onde o navio fez escala foram Casablanca, Tanger, Málaga, Ibiza, Tarragona, Palma de Maiorca, Menorca, Barcelona e Málaga.