Vitória do FC Porto no Jamor em destaque em todos os jornais

Bom dia. Eis as capas dos jornais nacionais.

No Correio da Manhã:

- "Braga-FC Porto (0-2). Dragão fulmina Braga. Azuis chegam aos 84 títulos e empatam com o Benfica"

- "Excesso de velocidade com mais processos. Caça à multa rende 30,8 milhões"

- "Portugal é dos países que pagam piores juros na poupança"

- "Condenação. 12 anos para violador que fingia ser futebolista"

- "Sondagem. Marcelo 'eleito' o melhor Presidente em democracia"

- "Assédio sexual. Boaventura admite 'comportamentos inapropriados'"

No Público:

- "Visita oficial. Costa em Angola para estimular negócios e 'voltar a olhar para o Sul'"

- "Autoeuropa garante para Portugal novo modelo híbrido da Volkswagen"

- "Futebol. FC Porto junta a 19.ª Taça de Portugal a uma época com três troféus"

- "Igualdade. Há lugar para as mulheres na maçonaria? GOL lança discussão"

- "Sefarditas. CIP envolve gabinete do primeiro-ministro no caso Abramovich"

- "Jogo. Estrangeiros representam 4% dos apostadores online no país"

- "São Paulo. Uma bienal para desmontar o tempo colonial, progressivo e ocidental"

- "Sustentabilidade. Há boas e más notícias na radiografia do país no Dia do Ambiente"

No Jornal de Notícias:

- "Taça de dragões. FC Porto domina Braga desinspirado e levanta troféu no Jamor. Galeno foi fundamental na vitória portista por 2-0, com duas assistências"

- "Pinto da Costa garante Sérgio Conceição na próxima época. Festa durante a madrugada"

- "Reanimação de doentes melhora mas continua abaixo dos níveis europeus"

- "Sondagem da Aximage para JN, DN e TSF. Restrições no tabaco não vão reduzir consumo"

- "Évora. Extorquiu patroa para ocultar ato de bruxaria"

- "Portugal. Netflix perde 4,6% de clientes com fim das partilhas"

No Diário de Notícias:

- "Ambiente. Energias renováveis são 'a melhor' face de Portugal. Lixo é 'a pior'"

- "Sérgio Conceição levanta a 19.ª Taça de Portugal para o FC Porto"

- "Trabalho. Em 20 anos, salários de mil euros perderam 42% de poder de compra"

- "Candidatos a Belém. Do 'estatuto' ao protesto simbólico: os 'outsiders' das presidenciais"

- "Sondagem Aximage. Maioria acha que restrições na venda não irão reduzir consumo de tabaco"

- "Bancada parlamentar. Eurico Brilhante Dias (PS) e Joaquim Miranda Sarmento (PSD)"

- "EUA. 'Art in embassies': A América há 60 anos a casar arte e diplomacia"

No Negócios:

- "Conversa Capital. José Furtado [Presidente da Águas de Portugal]: 'Poupar água deve implicar 'agravar tarifas'"

- "Rafael Marques, fundador do Maka Angola: 'Portugal tem de ser mais exigente na transparência dos negócios com Angola'"

- "Hospitais e hotéis na mira de asiáticos do Fundo Gaw"

- "Revive já tem nove imóveis. Não tem data para arrancar"

- "Árbitros decidem risco judicial de 35 milhões da Efacec no Brasil"

- "Investidor privado. Será que a carteira dos 60/40 tem os dias contados?"

- "Sondagem. Esmagadora maioria pede remodelação do Governo"

No A Bola:

- "SC Braga-FC Porto (0-2). Azulão. Dragões juntam Taça de Portugal à Supertaça e Taça da Liga"

- "Sporting. Ugarte afinal vai para o PSG"

- "Benfica. 'Sair é uma opção', Kokçu elogia Aursnes"

- "Basquetebol. Águias vencem Sporting no último segundo do primeiro jogo da final"

- "Hóquei em patins. Encarnados eliminam FC Porto e decidem título com leões"

No Record:

- "SP Braga-FC Porto (0-2). A força do dragão. Conquista o 3.º título da época com exibição convincente"

- "Kokçu admite deixar Feyenoord: 'A saída é uma opção'"

- "Lucas Veríssimo na mira do Flamengo"

- "Sporting. Ugarte vira para o PSG"

- "Hóquei em patins. Benfica-FC Porto (6-4). Águia na final"

- "Basquetebol. Benfica-Sporting (85-84). Emoção até ao último segundo"

E no O Jogo:

- "Braga-FC Porto (0-2). Tudo azul. Dragões batem guerreiros e encerram época 2022/23 com o pleno nas Taças, ao festejarem a 19.ª conquista no Jamor"

- "Conceição: 'Tenho contrato. Não há qualquer discussão'"

- "Pinto da Costa: 'Sérgio é pessoa de bem, cumpre os compromissos'"