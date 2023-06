Esperada menos chuva do que no 20 de Fevereiro

As previsões apontam para menos precipitação do que a registada no 20 de Fevereiro de 2010.

Vítor Prior realça que a chuva cairá sobretudo nas regiões montanhosas, não sendo esperados valores recorde. Na Bica da Cana são esperados 200 litros por hora, enquanto no Funchal as previsões apontam para 150 litros.

O responsável pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira refere, também, que, em 2010, a grande quantidade de chuva que caiu concentrou-se em cerca de oito horas, sendo agora esse período mais dilatado (24 horas), o que no cumulativo é favorável ao evento de hoje e amanhã.

Na Madeira, as previsões mais recentes apontam para um período de chuva mais intensa entre às 18 e as 21 horas desta segunda-feira. Durante a noite haverá alguns picos, coincidência com o aviso em vigor, mas sem uma intensidade contínua.

A depressão Óscar só deverá ser sentida no Porto Santo com alguma intensidade no dia de amanhã, tendo sido actualizado o aviso em vigor para laranja, durante cerca quatro a cinco horas (entre as 3 e as 9 horas da manhã).

Questionado se haveria possibilidade de esta depressão passar mais ao largo da Madeira, Vítor Prior notou que as condições atmosféricas podem sempre sofrer algumas alterações por factores que não são possíveis de prever com total exactidão, mas ainda assim garante que cairá, nas próximas horas, alguma chuva na Região que não é muito comum nesta altura do ano, mesmo que tal não seja uma situação única, tendo já ocorrido no passado.