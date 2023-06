Governo Regional esclarece que as escolas "funcionarão de acordo com os horários habituais"

As escolas da Região Autónoma da Madeira "funcionarão de acordo com os horários habituais" durante a vigência do aviso vermelho emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, assegurou este domingo, 4 de Junho, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação e Tecnologia.

A garantia surge na sequência de uma notícia difundida por um meio de comunicação nacional, a RTP, que avançava que o executivo madeirense havia deliberado encerrar os estabelecimentos de ensino esta segunda-feira devido à depressão Oscar. A notícia foi rapidamente posta a circular nas redes sociais, gerando inquietação aos docentes e aos encarregados de educação.

Em nota emitida, o gabinete de Jorge Carvalho, tutelar da pasta da Educação, esclarece que "tais notícias não têm por base qualquer decisão das entidades oficiais".

O governo madeirense tranquiliza a comunidade educativa de que "as medidas que se justificarem adoptar em função da evolução das previsões meteorológicas serão anunciadas pelas entidades oficiais, sendo certo que os órgãos de gestão das Escolas terão conhecimento atempado das mesmas".

Depressão Oscar provoca agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira Foi atribuído o nome OSCAR a uma depressão que vai provocar agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho para chuva forte e persistente emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera está previsto vigorar entre as 15 horas desta segunda-feira e as 15 horas de terça-feira, na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira.