Forças de segurança e protecção civil reunidas para 'preparar' para o mau tempo

As várias entidades de protecção civil e de segurança regionais estão reunidas, neste momento, para actualização das previsões meteorológicas para este início de semana na Madeira, quando vigora um aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, para a chuva intensa, na costa sul e nas regiões montanhosas.

Esta é uma reunião que acontece todas as segundas-feiras, com o objectivo de preparar os meios de protecção civil para o que possa ocorrer ao longo da semana.

O encontro de hoje tem a particularidade de contar, também, com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Há expectativa se as escolas serão ou não encerradas, tendo em conta as previsões de mau tempo.

Só no final da reunião será possível saber que medidas extraordinárias foram tomadas.