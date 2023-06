Corpo de Vigilantes da Natureza reforçado com 9 vigilantes a partir deste mês

O Corpo de Vigilantes da Natureza conta, a partir do mês de Junho, com um total de 42 vigilantes, isto porque, este mês, entraram mais nove elementos. Susana Prada considera que são "profissionais fundamentais para o sucesso dos projectos de conservação em curso", tratando-se de "uma das profissões que assume grande importância na Região pelo forte impacto que tem na conservação da natureza, na qual somos uma referência nacional e representa um dos principais atributos do destino Madeira".

Estes vigilantes asseguram uma vigilância em permanência (365 dias/ano) nas Reservas Naturais das Ilhas Desertas e das Ilhas Selvagens e vigilância diária nas áreas protegidas, marinhas e terrestres, das ilhas da Madeira e Porto Santo (área de Parque Natural da Madeira, área de Rede Natura, Reserva Natural Parcial do Garajau, Reserva Natural do Sítio da Rocha do Navio, Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo, Área Protegida do Cabo Girão, Área Protegida da Ponta do Pargo).

Entre as competências deste corpo está "a vigilância, fiscalização e conservação relativas ao ambiente e recursos naturais, nomeadamente a verificação da prática de infrações ambientais, de âmbito contra-ordenacional, na área de que são responsáveis, a participação na prevenção e detecção de incêndios florestais e rurais, bem como colaborar no seu combate; a colaboração no âmbito da proteção civil nas áreas protegidas ou nas zonas de intervenção; o apoio nos trabalhos de conservação da natureza; a sensibilização da população para as boas práticas ambientais e salvaguarda da biogeodiversidade; a recolha e encaminhamento de animais selvagens, especialmente aves marinhas e rapinas e o apoio em situações de emergência às comunidades locais".

Para desenvolver as suas ações, além dos meios humanos, os vigilantes da natureza têm ao dispor para as suas ações dois veleiros em madeira, duas embarcações semirrígidas (Monachus e Garajau Rosado); diversos botes pneumáticos; diversas viaturas, incluindo viaturas todo-o-terreno, e duas moto 4.