Ana Cláudia Vaz lança os seus mais novos produtos de cosmética no Porto Santo

Ana Claúdia Vaz, uma continental com raízes no Porto Santo, que já foi actriz e modelo, está a apostar na cosmética e no mundo empresarial .

Realizou um projecto intitulado 'ADORO. SER .MULHER – Internacional Association for Business Women' há cerca de oito anos com outras empresárias.

Nesta sexta-feira, dia 3 de Maio, pelas 18h00, irá lançar Cosméticos Naturais no cabeleireiro 'NOVA ONDA'.

Segundo apurou o DIÁRIO, Ana Claúdia Vaz irá apresentar os seus mais novos produtos, mas também dar conhecer o seu percurso profissional.