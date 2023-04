Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância arranca hoje no Funchal

Abril é o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, cuja campanha é simbolizada, em Portugal, pelo Laço Azul. Na Madeira, há várias actividades previstas. O programa da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal, sob o lema “Serei o que me deres...que seja amor”, tem o seu início esta manhã, pelas 11h00, com uma sessão na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

Este evento dá início ao programa pensado pela equipa da CPCJ do Funchal, que tem como principal objectivo sensibilizar a população para a protecção das crianças e jovens e para a parentalidade positiva. Na iniciativa desta segunda-feira vão intervir a presidente da CPCJ do Funchal, Ana Maria Nunes, a representante do Governo Regional na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, Micaela Freitas, e a vereadora Helena Leal. Haverá também um momento musical e um momento cultural, com a participação de Marília Andrade, Francisco Fernandes e Mariana Silva.

Neste dia, será colocado o Laço Azul na varanda dos Paços do Concelho, como símbolo deste mês e da associação do Município à campanha e à mensagem que lhe está intrínseca.

Esta é a primeira de uma série de iniciativas destinadas a prevenir os maus-tratos infantis. A organização está a cargo da CPCJ, com a colaboração da Câmara Municipal, juntas de freguesia, Assembleia Legislativa da Madeira, vários estabelecimentos de ensino e outros parceiros que actuam em matérias de infância e juventude. Os eventos serão públicos e divulgados nas redes sociais da CPCJ do Funchal.

Outras comissões de protecção de crianças e jovens têm programas especiais para este mês. A da Calheta, promove, desde 1 de Abril e até a último dia do mês, uma exposição de laços azuis na Praceta 24 de Junho (vila da Calheta). É uma iniciativa com a participação das escolas do 1.º ciclo do concelho, cujos alunos responderam ao desafio de criar um laço azul em materiais diversificados. Outra das iniciativas estão previstas. Por exemplo, entre 19 e 21 de Abril, no auditório do Mudas Museu de Arte Contemporânea, será organizado um encontro de reflexão sobre o trabalho dos profissionais na área de infância e juventude, com a presença do Professor Dr. André Tavares, psicólogo, autor e coordenador do primeiro estudo sobre o bem-estar no sistema de protecção português.

O Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância teve origem na história de Bonnie Finney, uma avó norte-americana que, em 1989, amarrou uma fita azul na antena do carro, em homenagem ao seu neto, vítima mortal de maus-tratos. Esta avó queria suscitar uma reflexão e escolheu a cor azul por estaria ligada às nódoas causadas pelos maus tratos. Depois deste exemplo, a campanha expandiu-se pelo mundo e, em Abril, no nosso país, as comissões de protecção de crianças e jovens promovem diversas iniciativas para, sobretudo, apoiar as famílias e fortalecer as comunidades, mas também para homenagear as vítimas de maus tratos e prevenir situações futuras.

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DE HOJE:

08h30 – Retomada a limpeza na escarpa da Estrada dos Anjos, no concelho da Ponta do Sol.

09h00- Mercado do Chocolate, no terceiro piso do Mercado dos Lavradores. A iniciativa prolonga-se até quinta-feira.

09h30 – Iniciativa dos deputados do PSD na Assembleia da República, nas instalações da delegação regional da Associação de Juntas de Freguesia (ANAFRE), no edifício da Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

10h00- O presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues, participa no programa ‘Madeira Novos Talentos + Futuro’, na Universidade da Madeira.

10h30 – Conferência de imprensa do líder do grupo parlamentar do PS, Rui Caetano, junto ao edifício da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (Campo da Barca).

12h00 – A secretária regional Susana Prada acompanha a limpeza de uma área da faixa corta fogo, na Ribeira das Cales (Monte).

17h30 – Apresentação do programa C-Academy, na sede regional da Ordem dos Engenheiros (Rua Conde Carvalhal, n.º 23).

18h00 – Assembleia Geral Extraordinária do Clube Desportivo Nacional, no Estádio da Madeira (Choupana).

18h00 – Sessão ordem de ideias ‘Sustentabilidade do Sistema de Saúde – Passado, Presente e Futuro’, na sede da Ordem dos Médicos (Rua Nova de São Pedro, n.º 54).

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 3 DE ABRIL:

1897 - Morre o compositor Johannes Brahms, expoente do Romantismo tardio.

1943 - O presidente Truman, dos EUA, promulga o Plano Marshall, de apoio à reconstrução europeia, no pós-guerra, poucos dias depois da aprovação do programa pelo Senado.

1954- Morre Aristides de Sousa Mendes, diplomata português que salvou centenas de judeus na II Guerra

1963 - Um incêndio destrói a fragata D. Fernando e Glória, o último navio português da carreira das Índias.

1976 - Promulgada a nova Constituição Portuguesa.

1978 - A China e a Comunidade Económica Europeia assinam um acordo comercial de cinco anos.

1979 - As primeiras eleições municipais em Espanha, após o fim do regime ditatorial de Francisco Franco, dão aos socialistas e comunistas a maioria dos centros urbanos.

1982 - A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher envia uma força naval para o Atlântico sul, para responder à invasão das ilhas Falkland/Malvinas.

1987 - Cai o X Governo Constitucional português, chefiado por Cavaco Silva, após a aprovação da moção de censura apresentada pelo PRD no Parlamento.

1992 - Morre Salgueiro Maia, 47 anos, Capitão de Abril.

- O Escudo passa a integrar o Sistema Monetário Europeu.

1993 - É divulgada a morte de dez doentes que faziam hemodiálise no hospital de Évora.

1994 - Morre o professor universitário, filósofo e ensaísta português Agostinho da Silva, 88 anos.

2002 - A Polícia Judiciária detém 12 pessoas, entre os quais funcionários dirigentes da Administração Fiscal e da Segurança Social, por suspeita de corrupção na cobrança de impostos e favorecimento de empresas.

2004 - É decretada a prisão preventiva da chefe de divisão da Procuradoria-Geral da República, por suspeita de corrupção, extorsão e violação do segredo de justiça.

2006 - Assinatura do protocolo entre o Estado português e o comendador Joe Berardo para a criação do Museu de Arte Moderna e Contemporânea, no CCB, em Lisboa.

2007 - O novo comboio francês de alta velocidade, TGV V150, fixa o novo recorde mundial em 574,8 quilómetros por hora.

2008 - O Governo português aprova uma proposta que permite que sentenças proferidas pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em relação a cidadãos da ex-Jugoslávia, até a um máximo de 25 anos de prisão, possam ser cumpridas em Portugal

