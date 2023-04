MSC Seashore já chegou ao Porto do Funchal

O MSC Seashore estreia-se, no Porto do Funchal, para uma escala de 10 horas na Madeira. O navio chegou de Santa Cruz de Tenerife, em Espanha, e partirá pelas 20 horas, rumo a Valência, em Espanha.

O navio vai realizar um cruzeiro de sete dias e seis noites, passando por Portugal, Espanha, França e Itália.

Devido à escala inaugural do MSC Seashore, no Porto do Funchal, vai decorrer a troca de placas comemorativas com o comandante, às 12 horas.