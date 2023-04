Estruturas do PS ‘afinam’ estratégia de campanha

Envolver todas as estruturas do partido na definição da estratégia a seguir na corrida rumo às eleições legislativas regionais é o objectivo de uma série de encontros que o PS-Madeira levará a efeito ao longo dos próximos dias.

A primeira reunião de trabalho teve lugar ontem, juntando à mesma mesa o director da campanha socialista, Rui Caetano, e os dirigentes das diferentes estruturas concelhias do partido. Um momento que Rui Caetano classificou de grande importância, tendo em vista o planeamento das acções que serão desenvolvidas em todos os concelhos da Região numa campanha que, frisa, será de proximidade com as populações.

“As eleições legislativas regionais deste ano serão decisivas, pois constituem a oportunidade de, finalmente, concretizar a alternância governativa na Região, ao fim de quase 50 anos de uma governação do PSD que conduziu a Madeira à posição de região com o maior risco de pobreza e exclusão social e com os menores rendimentos do País, da qual continuam a emigrar milhares de pessoas em busca das oportunidades que não conseguem encontrar aqui”, afirma o dirigente socialista.

Rui Caetano vinca que o PS é "o único partido com soluções concretas para resolver os problemas dos madeirenses", lembrando que o Executivo de Miguel Albuquerque "não cumpriu quase metade do programa que apresentou à população em áreas fundamentais como a Saúde, a Habitação, o Emprego, a diversificação económica ou a valorização dos setores produtivos".

Um Governo que mente e que não honra os seus compromissos não merece a confiança das pessoas. Rui Caetano

Afiança, por isso, que o PS está focado num projecto que pretende “mudar a Madeira e construir uma Região com mais justiça social, com oportunidades para todos, rompendo com o modelo de desenvolvimento ultrapassado e lesivo para os madeirenses que tem vindo a ser seguido ao longo de décadas pelos sucessivos governos regionais”.

O responsável adianta que a proximidade com as pessoas e a abertura à sociedade civil serão duas marcas da campanha socialista.

“Para o PS, as pessoas estarão sempre em primeiro lugar e será sempre pelo benefício do bem comum que iremos pautar a nossa ação. Nesse sentido, iremos privilegiar os contactos com a população em todas as localidades da Região para ouvirmos as suas preocupações e apresentarmos as nossas ideias, da mesma forma que iremos promover diversas iniciativas de debate, nas quais contaremos com a participação de especialistas nas mais variadas temáticas, cujos contributos serão importantes para a elaboração do nosso programa eleitoral”, explica o director de campanha.

É precisamente com vista a coordenar todas estas acções que serão promovidas as reuniões de trabalho com as diferentes estruturas do Partido, a próxima das quais será com as várias secções do Funchal, no próximo dia 18 deste mês. A este seguir-se-ão também encontros com as Mulheres Socialistas da Madeira, com o Núcleo Autárquico, com a Secção da Diáspora e das Comunidades, com a Juventude Socialista e com a Tendência Sindical.