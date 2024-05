Ex-directora regional Teresa Brazão e ministro Abraão Vicente homenageados na Cimeira Atlântica

A ex-directora regional da Cultura, Teresa Brazão, e o ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, foram homenageados na Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, que decorre esta tarde na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Não fiz nada de especial. O que eu fiz foi ter boas relações com as pessoas. Sempre quis que as pessoas se sentissem bem, porque assim dão o melhor de si próprias”, declarou a antiga directora regional, que foi surpreendida com a presença dos filhos e netos na cerimónia e que foi presenteada com uma música do projecto ‘Melro Preto’.

Teresa Brazão agradeceu às “pessoas fora de série” com quem trabalhou na Direcção Regional da Cultura. Também agradeceu ao pai e à mãe, que lhe ensinaram a ouvir Mozart e a ler ‘Guerra e Paz’ e deram-lhe “os princípios morais que precisou durante a vida”. Disse que ainda a sua tarefa no Governo foi facilitada fpelo acto de ter “os melhores patrões do mundo”, porque também eram seus amigos, referindo-se a Miguel Albuquerque e Eduardo Jesus.