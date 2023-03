PS Madeira destaca que Governo de Costa "honra compromissos com a Região"

O presidente do PS-Madeira destacou, hoje, o facto de o Governo da República estar "a honrar os compromissos assumidos com a Região", ao garantir os investimentos necessários para dar melhores condições logísticas e de operacionalidade à Polícia de Segurança Pública (PSP).

Sérgio Gonçalves, que esta manhã marcou presença na cerimónia de assinatura do contrato interadministrativo para a construção da nova esquadra da PSP da Ponta do Sol – evento que juntou à mesma mesa o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a presidente da Câmara da Ponta do Sol, Célia pessegueiro – lembrou que esta era uma antiga reivindicação daquela localidade, à qual o Governo da República do PS "desde logo se mostrou sensível e se comprometeu a dar resposta". Uma promessa que é agora cumprida, com a formalização do acordo que garantirá a construção da nova infra-estrutura, cuja conclusão está prevista para 2025, ressalva o PS Madeira

O líder dos socialistas madeirenses releva "a preocupação do Executivo de António Costa em resolver os problemas e as lacunas evidentes em várias esquadras da Região, nalguns casos construindo infra-estruturas de raiz e noutros procedendo a obras de reabilitação ou adaptação de novos espaços".

Sérgio Gonçalves salienta o facto de "só com o Governo da República do PS ter sido possível avançar com estes processos que visam dignificar as condições de trabalho dos agentes da PSP", lembrando que estes "são problemas há muito identificados, mas que nunca mereceram a atenção por parte dos Executivos do PSD".