Caminho Agrícola da Caldeira inaugurado a 11 de Abril

O Caminho Agrícola da Caldeira, um investimento municipal, na ordem de 1 milhão de euros, financiado a 85% pelo PRODERAM e 15% pelo orçamento camarário, é inaugurado no próximo dia 11 de abril, pelas 17h00, revela a autarquia de Câmara de Lobos através de uma nota de imprensa.

A cerimónia contará com a presença do Presidente do Governo Regional Miguel Albuquerque

O Caminho Agrícola da Caldeira servirá uma das maiores áreas de produção agrícola da Região. A construção desta infraestrutura foi um dos compromissos assumidos pelo atual executivo câmara-lobense, cuja concretização foi confirmada aquando da inauguração da vereda da Calçada da Caldeira. A nova via serve cerca de 60 explorações da principal zona de abastecimento de produtos hortofrutícolas da região.

Este era um investimento importante para a população do Rancho e Caldeira. Foi uma necessidade assinalada pelos próprios em janeiro de 2018, aquando da inauguração das obras de alargamento da vereda da Calçada da Caldeira, a que o município prontamente acedeu, candidatando o projeto ao PRODERAM". Pedro Coelho

O presidente da autarquia deixa ainda um agradecimento especial a todos os produtores que cederam os terrenos para a execução do caminho: “Os proprietários perceberam bem a importância desta nova via, para a melhoria das suas condições de trabalho, tendo cedido a totalidade dos terrenos necessários, ser sem preciso recorrer a expropriações.”

Esta obra representa um investimento na ordem de 1 milhão e 30 mil euros, financiado a 85% pelo PRODERAM, ficando o remanescente a cargo do orçamento municipal.