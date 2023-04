Escola Agrícola da Madeira assinala seis anos de vida hoje

Escola Agrícola da Madeira (EAM) assinala hoje seis anos de vida. Fundada a 3 de Abril de 2017, e sediada em São Vicente, a EAM resultou da revitalização, adaptação e modernização do edifício onde funcionava o Centro de Formação Agrária, com o objectivo de valorizar ainda mais o sector primário e ter cada vez mais e melhores trabalhadores rurais.

Como resultado do trabalho, regista-se que até à data foram realizadas 655 iniciativas, que correspondem a cerca de 9.350 horas leccionadas e quase 12.400 formandos capacitados.

“A Escola Agrícola da Madeira é um projecto vencedor e um sucesso. É um projecto estruturante para a agricultura da Madeira, que veio colmatar uma lacuna que existia na área da formação. Desde a sua inauguração, tem vindo a dar a indispensável e responsável resposta às necessidades, conseguindo mobilizar por toda a Região Autónoma da Madeira um conjunto muito alargado de formandos, a quem são dadas, diariamente, oportunidades de adquirirem maiores e melhores conhecimentos das produções agrícolas e dos produtos regionais”, refere o secretário regional de Agricultura, Humberto Vasconcelos.

No âmbito da planificação de formações, já no dia 10 de Abril arranca um curso sobre produção de anona, que se desenvolverá ao longo de 35 horas, e que no dia 17 deste mesmo mês terá início um curso de iniciação à apicultura (30 horas de formação).