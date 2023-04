M1lhão sai na Madeira pela 11.ª vez

O M1lhão saiu a um apostador que tentou a sua sorte na Madeira, ilha que já recebeu o prémio por 11 ocasiões desde que o sorteio associado ao Euromilhões foi lançado, em Setembro de 2016. A informação foi avançada pela TVI, ontem à noite, na habitual rubrica apresentada por Mónica Jardim.

O feliz contemplado com um milhão de euros - que na prática terá direito a apenas 800 mil euros, uma vez que o Estado arrecada 20% de todos os prémios com valor superior a 5 mil euros - teve a sorte de ter em suas mãos o código DVX 09664, gerado automaticamente pela Santa Casa.

Este foi o código sorteado.

O mês de Março fechou assim como se iniciou, com novo prémio referente ao M1lhão destinado à Região. No dia 3 de Março outro apostador que gerou automaticamente o seu código festejou na tabacaria 'Sorte Monumental', no Lido.

Na lista de localidades com mais prémios associados ao M1lhão figuram Lisboa (79), Porto (54) e Setúbal (34). Com este 11.º prémio, a Madeira supera os Açores e outros distritos de Portugal continental como Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo branco, Portalegre, Évora e Beja.

Sorte Monumental vale 800 mil no Funchal O sorteio do M1lhão de ontem, 3 de Março de 2023, realizado em Lisboa, deu sorte a um apostador no Funchal que registou a sua aposta na tabacaria Sorte Monumental. Um nome apropriado ao acontecimento, mas que naquele estabelecimento ainda não chegou a informação e/ou notificação.

A sorte que andou ontem à roda, como habitual, e que não criou um novo excêntrico. O 'jackpot' do próximo sorteio, na terça-feira, sobe para 40 milhões de euros.

No estrangeiro, dois apostadores falharam por pouco na chave vencedora e conquistaram o 2.º prémio no valor de 346 mil euros. Ainda assim há boas notícias para cinco apostadores que, em Portugal, decidiram tentar a sua sorte, uma vez que meteram ao bolso cerca de 1.870 euros, valor alusivo ao 4.º prémio deste sorteio.

Resultado do escrutínio do Euromilhões.

A chave vencedora deste sorteio (026/2023) do Euromilhões é composta pelos números 16 - 18 - 28 - 34 - 47 e pelas estrelas 5 e 10.