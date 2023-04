Dinarte Fernandes deixou recados ao Governo Regional na Festa do Limão

Dinarte Fernandes, presidente da câmara de Santana, marcou presença na Festa do Limão, na freguesia da Ilha.

O autarca - que contava com a presença do presidente do Governo, conforme estava no convite e programa da festa - interveio perante a presença do secretário regional da Agricultura.

O presidente da câmara aproveitou a oportunidade para relembrar ao Governo "a importância estratégica da Agricultura para aquele concelho", o que tem a maior área agrícola útil da Madeira.

Mas os recados não ficaram por aqui, Dinarte Fernandes desejou que o secretário da Agricultura "continue no próximo governo e possa contribuir para que os projectos de caminhos agrícolas do seu concelho sejam atendidos no próximo quadro comunitário". Também a este respeito o presidente da câmara disse que "gostava de ver a mesma criatividade que o PRODERAM teve ao ter canalizado fundos da agricultura para a recuperação de caminhos reais na Calheta".

Dinarte Fernandes sublinhou que, se isto foi possível, acredita que "mais fácil será aprovar as futuras recandidaturas dos caminhos agrícolas que o seu município tem na gaveta, mas preparados para avançar".

Em resposta ao presidente da câmara, Humberto Vasconcelos garantiu que na próxima legislatura o Governo atenderá aos caminhos agrícolas de Santana.